ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وليتشي ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 56 نقطة بعد الفوز على تورينو بهدفين مقابل هدف في الجولة السابقة، ليحافظ على مركزه الثالث بفارق خمسة نقاط كاملة عن كومو صاحب المركز الرابع، ويستمر في ملاحقة ميلان صاحب الوصافة برصيد 60 نقطة، بينما يتقلص الفارق بينه وبين الصدارة ليصبح 11 نقطة فقط بعد فوز الديافولو على الإنتر، وبالتأكيد لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو أو حتى الحفاظ على مقعد من المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال.

بينما يحتل ليتشي المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، ويحاول الابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط، حيث يفرق بينه وبين أولى مراكز الهبوط 3 نقاط فقط، وبالتأكيد يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وليتشي في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 14 مارس 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة: stc tv

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج نابولي وليتشي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نابولي وليتشي الأخيرة

ترتيب نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026