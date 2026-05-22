دييجو أرماندو مارادونا
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وأودينيزي ضمن الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد الأزوري إلى النقطة 73، بعد الانتصار على بيزا بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة من السيري آ، ليحافظ على مركزه ويتأهل بشكل رسمي إلى دوري أبطال أوروبا، وبالتأكيد يسعى نابولي للخروج بالثلاثة نقاط للمحافظة على وصافته بعد أن حسم إنتر اللقب بشكل رسمي.

بينما يحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 50 نقطة، ولكن بالتأكيد يسعى الفريق لتقديم عرض قوي أمام الأزوري وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ما موعد مباراة نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وأودينيزي في الجولة الثامنة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 24 مايو 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestأودينيزي
1
أليكس ميريت
31
سام بوكيما
4
أليساندرو بونجيورنو
13
أمير رحماني
8
سكوت مكتوميناي
27
أليسون سانتوس
22
جيوفاني دي لورينزو
37
ليوناردو سبينازولا
68
ستانيسلاف لوبوتكا
20
إليف إلماس
19
راسموس هويلوند
40
مادوكا اوكوي
31
ثوماس كريستينسين
28
عمر سوليت
27
كريستيان كاباسيلي
8
جيسبير كارلستروم
14
آرثر عطا
38
L. Miller
20
خوان أريزالا
33
جوردان زيمورا
18
أدم بوكسا
9
كينان ديفيس

المدرب

  • أنتونيو كونتي

المدرب

  • كوستا رونيايتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وأودينيزي في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

أودينيزي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات نابولي وأودينيزي الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

أودينيزي

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

9

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026

