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الدوري الإيطالي
team-logoميلان
سان سيرو
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
ميلان ضد ليتشي
ميلان
ليتشي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سان سيرو بتورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027.

ميلان يحتل المركز السادس في الجدول برصيد 8 نقاط وليتشي يحتل الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ميلان وليتشي في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 5
سان سيرو

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة ميلان ضد ليتشي

3-4-2-1
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ميلان
ميلان
التشكيل
ليتشي crest
ليتشي
ليتشي
4-3-3
مايك ماينانمايك ماينانستراهينيا بافلوفيتشستراهينيا بافلوفيتشكوني دي وينتركوني دي وينترماريو خيلاماريو خيلاسامويل شوكويزيسامويل شوكويزيالفاديو سيسيالفاديو سيسيروبن لوفتوس تشيكروبن لوفتوس تشيكلوكا مودريتشلوكا مودريتشبيرفس إستوبينانبيرفس إستوبينانأدريان رابيوأدريان رابيوجونسالو راموسجونسالو راموسولاديميرو فالكونيولاديميرو فالكونيجميل سييبيرتجميل سييبيرترافايل فيجارافايل فيجاGabrielGabrielانتونينو غالوانتونينو غالويوسف مالحيوسف مالحلاسانا كوليباليلاسانا كوليباليإيفان إليتشإيفان إليتشteam-logoجويل مونتيروكونان ندريكونان ندريN. StulicN. Stulic
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ليتشي
ليتشي
3-4-2-1
ميلان

التشكيلة الأساسية

ليتشي

المدرب

  • روبن أموريم
  • يوسيبيو دي فرانشيسكو


نتائج ميلان وليتشي في المباريات الأخيرة


ميلان

ميلان - المستوى

تورينو
ف1-2
فينيزيا
ف2-0
يوفنتوس
ت1-1
لاتسيو
ت2-2
بنفيكا
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ليتشي

ليتشي - المستوى

بالرمو
خ2-0
فينيزيا
ف0-2
روما
خ0-4
كالياري
خ1-0
مونزا
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات ميلان وليتشي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ميلانتعادلليتشي
5
0
0
الدوري الإيطالي
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ميلان
ميلان
1
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ليتشي
ليتشي
0
انتهت
كأس إيطاليا
ميلان badge
ميلان
ميلان
3
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ليتشي
ليتشي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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ليتشي
ليتشي
0
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ميلان
ميلان
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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ليتشي
ليتشي
2
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ميلان
ميلان
3
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
3
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ليتشي
ليتشي
0
انتهت
12الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
4400121+1112
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
4400136+712
ف
ف
ف
ف
3
كوموكوموكومو
431094+510
ف
ف
ف
ت
4
لاتسيولاتسيولاتسيو
431063+310
ت
ف
ف
ف
5
كالياريكالياريكالياري
430142+29
ف
ف
خ
ف
6
ميلانميلانميلان
422074+38
ت
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
421174+37
ت
ف
ف
خ
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
421164+27
خ
ت
ف
ف
9
ساسولوساسولوساسوولو
421187+17
ف
ت
ف
خ
10
نابولينابولينابولي
420265+16
ف
خ
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
42025506
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
420257-26
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
4112810-24
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
410347-33
خ
ف
خ
خ
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
401325-31
خ
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
401326-41
خ
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
4013611-51
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
401328-61
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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