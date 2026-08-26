ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر ومونزا في الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.

الروسونيري حقق الفوز في مباراته الأولى ويحتل المركز السادس بعد جولة واحدة، بينما هزم فينيسيا في مباراته الأولى ويحتل المركز الثامن عشر.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ميلان وفينيسيا في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الجمعة 28 أغسطس 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 2 28 أغسطس 2026 - 14:45 سان سيرو

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وفينيسيا في الدوري الإيطالي من خلاله.









كيف تشاهد مباراة ميلان وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ميلان وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج ميلان وفينيسيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ميلان وفينيسيا في المباريات الأخيرة





ترتيب ميلان وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027







