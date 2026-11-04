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الدوري الأوروبي
team-logoميلان
سان سيرو
team-logoفيرينتسفاروشي
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وفرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ميلان ضد فيرينتسفاروشي
ميلان
فيرينتسفاروشي
الدوري الأوروبي
إيطاليا
هنغاريا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ميلان وفرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب سان سيرو مواجهة قوية تجمع بين ميلان وفرينتسفاروشي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ميلان وفرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ميلان وفرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة ميلان وفرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء (20:45) مساء بتوقيت السعودية، العاشرة إلا ربع مساء (21:45) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الأوروبي - الجولة 4
سان سيرو
المباريات التالية
ميلان

ميلان

الدوري الأوروبي

05 نوفمبر 2026

فيرينتسفاروشي

فيرينتسفاروشي

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وفرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ميلان وفرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة ميلان وفرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

علي سعيد الكعبي

كيف تشاهد مباراة ميلان وفرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ميلان وفرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وفرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي 2026-2027

التشكيلات المحتملة ميلان ضد فيرينتسفاروشي

المدرب

  • روبن أموريم

نتائج ميلان وفرينتسفاروشي في المباريات الأخيرة

ميلان

ميلان - المستوى

أتالانتا
ف3-2
بورنموث
خ3-0
أودينيزي
ف0-2
بولونيا
خ2-4
إنتر
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
فيرينتسفاروشي

فيرينتسفاروشي - المستوى

فيكتوريا بلزن
ف2-1
KIS
ت1-1
تورينسي
ف4-1
BUD
ف5-0
PAK
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
14/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات ميلان وفرينتسفاروشي في المباريات الأخيرة

ترتيب ميلان وفرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس
431041+310
ت
ف
ف
ف
2
بنفيكابنفيكابنفيكا
3300102+89
ف
ف
ف
3
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
330080+89
ف
ف
ف
4
بورنموثبورنموثبورنموث
330081+79
ف
ف
ف
5
فيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشي
330093+69
ف
ف
ف
6
يونيون سانت جيلوازيونيون سانت جيلوازسانت جيلواز
321081+77
ف
ت
ف
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
321093+67
ت
ف
ف
8
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
321095+47
ت
ف
ف
9
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
321042+27
ت
ف
ف
10
أي زد ألكمارأي زد ألكمارألكمار
320162+46
ف
ف
خ
11
أومونيا نيقوسياأومونيا نيقوسياأومونيا
320154+16
خ
ف
ف
12
رينرينرين
413043+16
ت
ت
ف
ت
13
ليونليونليون
320156-16
خ
ف
ف
14
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
311183+54
ف
ت
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
311185+34
ت
خ
ف
16
سبارتا براجسبارتا براجسبارتا براج
311153+24
خ
ت
ف
17
ليفيسكي صوفياليفيسكي صوفياليفسكي صوفيا
31113304
ف
ت
خ
18
دينامو زغربدينامو زغربدينامو زغرب
311134-14
خ
ف
ت
19
شتورم جراتسشتورم جراتسشتورم جراتس
311113-24
ف
خ
ت
20
إن إي سي نيميجينإن إي سي نيميجينNEC
311158-34
ف
ت
خ
21
سالزبورجسالزبورجسالزبورج
311136-34
ت
خ
ف
22
أندرلختأندرلختأندرلخت
310243+13
ف
خ
خ
23
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
31025503
ف
خ
خ
24
ميلانميلانميلان
310245-13
خ
ف
خ
25
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
310234-13
ف
خ
خ
26
أو إف آي كريتيأو إف آي كريتيكريت
310234-13
خ
خ
ف
27
ياجييلونيا بياليوستوكياجييلونيا بياليوستوكياجيلونيا
310246-23
خ
ف
خ
28
تورينسيتورينسيتورينسي
310247-33
خ
خ
ف
29
تساليهتساليهتساليه
301227-51
ت
خ
خ
30
هابويل بئر سبعهابويل بئر سبعهابويل بئر السبع
301216-51
خ
خ
ت
31
ليلسترومليلسترومليلستروم
301229-71
خ
ت
خ
32
ليخ بوزنانليخ بوزنانليخ بوزنان
301219-81
ت
خ
خ
33
فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن
300327-50
خ
خ
خ
34
مارسيليامارسيليامارسيليا
300316-50
خ
خ
خ
35
سيلتيكسيلتيكسلتيك
300339-60
خ
خ
خ
36
أرارات أرمينياأرارات أرمينياأرارات
3003211-90
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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