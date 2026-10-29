ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وإنتر في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ميلان وإنتر في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 31 أكتوبر 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 10 31 أكتوبر 2026 - 15:45 سان سيرو

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ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي من خلالها.

كيف تشاهد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج ميلان وإنتر في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ميلان وإنتر في المباريات الأخيرة

ترتيب ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027