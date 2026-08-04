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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
وديات الأندية
ميلان ضد إنتر
ميلان
إنتر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أوبتوس المباراة الودية التي تجمع بين ميلان وإنتر، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدربين روبن أموريم وكريستيان كيفو، لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل كل فريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة ميلان وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، على استاد أوبتوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات.

وديات الأندية
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ميلان
ميلان
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إنتر
إنتر

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات الشارقة الرياضية حقوق بث مباراة ميلان وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق سالم السالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة ميلان وإنتر الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "مرايا".

المباراةميلان - إنتر
الموعدالجمعة 5 أغسطس 2026
التوقيت14:00 السعودية، 15:00 الإمارات
القنوات الناقلةالشارقة الرياضية
التعليقسالم السالمي
الملعبأوبتوس
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