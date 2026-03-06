ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة من أهم وأقوى مباريات إيطاليا وهو ديربي ميلانو بين ميلان وإنتر، والتي تُقام ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 57 نقطة، بعد الانتصار على كريمونيسي في الجولة السابقة من السيري آ، بينما يحافظ النيراتزوري على فارق النقاط بينه وبين الديافولو بعد الفوز على جنوى في الجولة الماضية.

بالتأكيد يسعى ميلان لتصحيح المسار وتقليص الفارق بينه وبين إنتر صاحب الصدارة عبر الخروج بالنقاط الثلاثة للمباراة، بينما يمتلك إنتر أهدافه المضادة والتي يسعى من خلالها لاتساع الفارق بينه وبين وصيفه ليقترب أكثر من لقب البطولة، ولكن بعيداً عن الحسابات الخاصة بالنقاط فدائما ما يكون ديربي ميلانو من أقوى وأشرس المواجهات في عالم الساحرة المستديرة حتى ولو لم يكن هناك صراع على اللقب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وإنتر في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 8 مارس 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج ميلان وإنتر في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات ميلان وإنتر الأخيرة

ترتيب ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026