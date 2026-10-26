ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد بريانتيو لاستقبال مباراة مهمة تجمع مونزا ونابولي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة مونزا ونابولي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على استاد بريانتيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 9 28 أكتوبر 2026 - 15:45 بريانتيو





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ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مونزا ونابولي في الكالتشيو من خلالها.









كيف تشاهد مباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج مونزا ونابولي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات مونزا ونابولي في المباريات الأخيرة





ترتيب مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027



