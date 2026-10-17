ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بريانتيو لاستقبال مباراة مهمة تجمع مونزا وكالياري في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

كالياري يحتل المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل مونزا المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة مونزا وكالياري في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 19 أكتوبر 2026، على استاد بريانتيو.

المباريات التالية مونزا الدوري الإيطالي 12:30 كالياري شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 7 19 أكتوبر 2026 - 12:30 بريانتيو

ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج مونزا وكالياري في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات مونزا وكالياري في المباريات الأخيرة





ترتيب مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027



