ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بريانتيو لاستقبال مباراة مهمة تجمع مونزا وكالياري في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
كالياري يحتل المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل مونزا المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة مونزا وكالياري في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 19 أكتوبر 2026، على استاد بريانتيو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة مونزا ضد كالياري
التشكيلة الأساسية
المدرب
- إيفان يوريتش
- فابيو بيسكاني
نتائج مونزا وكالياري في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات مونزا وكالياري في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|7
|6
|1
|0
|21
|9
|+12
|19
ف
ف
ت
ف
ف
|2
|6
|5
|1
|0
|11
|4
|+7
|16
ف
ف
ت
ف
ف
|3
|7
|4
|3
|0
|14
|3
|+11
|15
ت
ت
ت
ف
ف
|4
|7
|4
|1
|2
|13
|9
|+4
|13
ف
خ
ف
ت
ف
|5
|6
|4
|1
|1
|6
|3
|+3
|13
ت
ف
ف
ف
خ
|6
|6
|3
|3
|0
|11
|5
|+6
|12
ت
ف
ت
ت
ف
|7
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|+4
|11
ت
ف
خ
ت
ف
|8
|6
|3
|2
|1
|9
|6
|+3
|11
ت
خ
ف
ف
ف
|9
|7
|3
|1
|3
|10
|7
|+3
|10
خ
ف
ت
ف
خ
|10
|6
|3
|0
|3
|8
|8
|0
|9
ف
خ
خ
خ
ف
|11
|7
|2
|2
|3
|12
|14
|-2
|8
خ
ت
خ
ف
ت
|12
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|7
ف
ت
خ
ف
خ
|13
|6
|2
|0
|4
|6
|12
|-6
|6
خ
خ
ف
خ
خ
|14
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|-4
|5
خ
ف
ت
خ
ت
|15
|7
|1
|2
|4
|5
|11
|-6
|5
ت
ف
خ
ت
خ
|16
|6
|1
|1
|4
|9
|13
|-4
|4
خ
خ
خ
خ
ف
|17
|6
|1
|1
|4
|9
|15
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|18
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|19
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
خ
ت
ف
خ
خ
|20
|7
|1
|0
|6
|6
|16
|-10
|3
ف
خ
خ
خ
خ