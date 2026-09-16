ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بريانتيو لاستقبال مباراة مهمة تجمع مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027.

ساسوولو يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط بينما يحتل مونزا المضيف المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة مونزا وساسوولو في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الجمعة 18 سبتمبر 2026، على استاد بريانتيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 5 18 سبتمبر 2026 - 14:45 بريانتيو

ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج مونزا وساسوولو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات مونزا وساسوولو في المباريات الأخيرة





ترتيب مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027







