ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بريانتيو لاستقبال مباراة مهمة تجمع مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027.
ساسوولو يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط بينما يحتل مونزا المضيف المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة مونزا وساسوولو في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الجمعة 18 سبتمبر 2026، على استاد بريانتيو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027
تشكيلات إنتر ضد مونزا
التشكيلة الأساسية
البدلاء
المدرب
- كريستيان كيفو
- إيفان يوريتش
نتائج مونزا وساسوولو في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات مونزا وساسوولو في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب مونزا وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|4
|4
|0
|0
|12
|1
|+11
|12
ف
ف
ف
ف
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|6
|+7
|12
ف
ف
ف
ف
|3
|4
|3
|1
|0
|9
|4
|+5
|10
ف
ف
ف
ت
|4
|4
|3
|1
|0
|6
|3
|+3
|10
ت
ف
ف
ف
|5
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|+2
|9
ف
ف
خ
ف
|6
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|+3
|8
ت
ت
ف
ف
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
ت
ف
ف
خ
|8
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
خ
ت
ف
ف
|9
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
ف
ت
ف
خ
|10
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
ف
خ
خ
ف
|11
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|6
خ
خ
ف
ف
|12
|4
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|6
ف
خ
خ
ف
|13
|4
|1
|1
|2
|8
|10
|-2
|4
خ
خ
ف
ت
|14
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
خ
ف
خ
خ
|15
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
ف
خ
خ
خ
|16
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
خ
ت
خ
خ
|17
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
خ
ت
خ
خ
|18
|4
|0
|1
|3
|6
|11
|-5
|1
خ
ت
خ
خ
|19
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|1
ت
خ
خ
خ
|20
|4
|0
|0
|4
|4
|11
|-7
|0
خ
خ
خ
خ