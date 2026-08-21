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الدوري الإيطالي
team-logoمونزا
بريانتيو
team-logoساسولو
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
مونزا
الدوري الإيطالي
مونزا ضد ساسولو
ساسولو

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب بريانتيو لاستقبال مباراة مهمة تجمع مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027.

ساسولو يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط بينما يحتل مونزا المضيف المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة مونزا وساسولو في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الجمعة 18 سبتمبر 2026، على استاد بريانتيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 5
بريانتيو

ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة مونزا ضد ساسولو

3-4-2-1
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مونزا
مونزا
التشكيل
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
4-3-3
N. ToernqvistN. Toernqvistلورينزو لوكيزيلورينزو لوكيزيايدي كواديوايدي كواديواندريا كاربونياندريا كاربونيريكاردو مانجاسريكاردو مانجاسصامويل بيرينديليصامويل بيرينديليمايكل فولورونشومايكل فولورونشوأندريا كولبانيأندريا كولبانيباتريك كوترونيباتريك كوترونيايبينيزير اكينسانميروايبينيزير اكينسانميروG. VarelaG. Varelaأريجانيت موريكأريجانيت موريكدويي كاليتا-كاردويي كاليتا-كارJ. DoigJ. Doigteam-logoفيدي ليسينS. CinquegranoS. Cinquegranoكريستيان ثورستفيدتكريستيان ثورستفيدتنيمانيا ماتيتشنيمانيا ماتيتشفاسيلي ادزيتشفاسيلي ادزيتشA. LaurienteA. Laurienteدومينيكو بيرارديدومينيكو بيرارديK. BowieK. Bowie
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
3-4-2-1
مونزا

التشكيلة الأساسية

ساسولو

المدرب

  • إيفان يوريتش
  • ألبرتو أكويلاني


نتائج مونزا وساسولو في المباريات الأخيرة


مونزا

مونزا - المستوى

إنتر
خ4-1
أودينيزي
خ2-3
تورينو
ف0-1
بارما
ت1-1
ليتشي
خ3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ساسوولو

ساسوولو - المستوى

أتالانتا
خ2-1
تورينو
ف2-1
فروسينوني
ف1-1
بولونيا
ت2-2
يوفنتوس
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات مونزا وساسولو في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مونزاتعادلساسولو
3
2
0
وديات الأندية
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مونزا
مونزا
2
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ساسولو
ساسوولو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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مونزا
مونزا
1
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ساسولو
ساسوولو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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ساسولو
ساسوولو
0
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مونزا
مونزا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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ساسولو
ساسوولو
1
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مونزا
مونزا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
مونزا
1
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ساسولو
ساسوولو
1
انتهت
7الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
4400121+1112
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
4400136+712
ف
ف
ف
ف
3
كوموكوموكومو
431094+510
ف
ف
ف
ت
4
لاتسيولاتسيولاتسيو
431063+310
ت
ف
ف
ف
5
كالياريكالياريكالياري
430142+29
ف
ف
خ
ف
6
ميلانميلانميلان
422074+38
ت
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
421174+37
ت
ف
ف
خ
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
421164+27
خ
ت
ف
ف
9
ساسولوساسولوساسوولو
421187+17
ف
ت
ف
خ
10
نابولينابولينابولي
420265+16
ف
خ
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
42025506
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
420257-26
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
4112810-24
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
410347-33
خ
ف
خ
خ
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
401325-31
خ
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
401326-41
خ
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
4013611-51
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
401328-61
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط
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