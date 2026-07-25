ما القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد "سابتو" مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين إنتر ميامي وفيلاديلفيا، لحساب الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025، ويواجه مونتريال صاحب المركز الثالث عشر في جدول الشرق.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 26 يوليو 2026 على ملعب سابوتو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج مونتريال وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مونتريال وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

ترتيب مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026