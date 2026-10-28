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الدوري المصري الممتاز
team-logoمودرن سبورت
ستاد القاهرة الدولي
team-logoالأهلي
شاهد على ON Sport
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الدوري المصري الممتاز
القنوات الناقلة
الأهلي
مودرن سبورت ضد الأهلي
مودرن سبورت
مصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف مودرن سبورت نظيره الأهلي على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري المصري 2026-2027.

الأهلي تعثر في المباراة الماضية أمام القناة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها ويأمل في عدم التعثر لجولة ثانية على التوالي.



وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 هو الخميس 29 أكتوبر 2026 على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت مصر، السادسة مساءً (18:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري المصري الممتاز - الجولة 8
ستاد القاهرة الدولي


ما القنوات الناقلة لمباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت أيمن الكاشف للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.



ON Sport 1

ON SPORT

أيمن الكاشف


كيف تشاهد مباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027


التشكيلات المحتملة مودرن سبورت ضد الأهلي

المدرب

  • محمد أمين بنهاشم


نتائج مودرن سبورت والأهلي في المباريات الأخيرة


مودرن سبورت

مودرن سبورت - المستوى

سيراميكا
خ2-0
وادي دجلة
ف2-1
بترول أسيوط
ف0-2
الشرقية إنبي
ف3-2
زد
خ3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الأهلي

الأهلي - المستوى

سموحة
ف1-0
المقاولون
ت1-1
أبو قير
ف2-0
الزمالك
ف0-2
القناة
ت3-3
الهدف المسجل (المستقبل)
9/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات مودرن سبورت والأهلي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مودرن سبورتتعادلالأهلي
1
1
3
الدوري المصري الممتاز
مودرن سبورت badge
مودرن سبورت
مودرن سبورت
2
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
انتهت
الدوري المصري الممتاز
مودرن سبورت badge
مودرن سبورت
مودرن سبورت
1
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الأهلي
الأهلي
3
انتهت
الدوري المصري الممتاز
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
مودرن سبورت badge
مودرن سبورت
مودرن سبورت
2
انتهت
الدوري المصري الممتاز
مودرن سبورت badge
مودرن سبورت
مودرن سبورت
1
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
انتهت
السوبر المصري
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
4
مودرن سبورت badge
مودرن سبورت
مودرن سبورت
2
انتهت
6الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بيراميدزبيراميدزبيراميدز
7700173+1421
ف
ف
ف
ف
ف
2
الزمالكالزمالكالزمالك
8611114+719
ف
ف
خ
ف
ف
3
الأهليالأهليالأهلي
7520146+817
ت
ف
ف
ت
ف
4
سيراميكا كليوباتراسيراميكا كليوباتراسيراميكا
7502137+615
ف
خ
ف
ف
ف
5
مودرن سبورتمودرن سبورتمودرن سبورت
7412129+313
خ
ف
ف
ف
خ
6
الاتحادالاتحادالاتحاد
741296+313
خ
ف
ف
ف
ف
7
المقاولون العربالمقاولون العربالمقاولون
8323118+311
خ
ف
ت
ف
ت
8
البنك الأهليالبنك الأهليالبنك الأهلي
832399011
ت
ت
ف
خ
ف
9
زدزدزد
732288011
ف
ت
ف
خ
ف
10
سموحةسموحةسموحة
731344010
ف
ف
ف
خ
خ
11
المصريالمصريالمصري
8233810-29
ت
ت
ت
خ
خ
12
القناةالقناةالقناة
71519908
ت
ت
خ
ت
ت
13
السويس بتروجيتالسويس بتروجيتالسويس بتروجيت
72231012-28
خ
ت
ف
ف
خ
14
وادي دجلةوادي دجلةوادي دجلة
714278-17
ت
ت
خ
خ
ت
15
الجيشالجيشالجيش
7214612-67
خ
خ
خ
ت
خ
16
بترول أسيوطبترول أسيوطبترول أسيوط
712437-45
خ
ف
خ
خ
خ
17
الشرقية إنبيالشرقية إنبيالشرقية إنبي
7115815-74
خ
خ
خ
ف
ت
18
أبو قير للأسمدةأبو قير للأسمدةأبو قير
7115311-84
ت
خ
خ
خ
خ
19
غزل المحلةغزل المحلةغزل المحلة
7115311-84
ف
خ
خ
خ
ت
20
الجونةالجونةالجونة
7025410-62
خ
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط


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