ما القنوات الناقلة لمباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف مودرن سبورت نظيره الأهلي على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري المصري 2026-2027.

الأهلي تعثر في المباراة الماضية أمام القناة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها ويأمل في عدم التعثر لجولة ثانية على التوالي.









وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 هو الخميس 29 أكتوبر 2026 على ستاد "القاهرة الدولي".

المباريات التالية مودرن سبورت الدوري المصري الممتاز 10:00 الأهلي شاهد

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت مصر، السادسة مساءً (18:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري المصري الممتاز - الجولة 8 29 أكتوبر 2026 - 10:00 ستاد القاهرة الدولي





ما القنوات الناقلة لمباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت أيمن الكاشف للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.







ON SPORT أيمن الكاشف





كيف تشاهد مباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027









نتائج مودرن سبورت والأهلي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات مودرن سبورت والأهلي في المباريات الأخيرة









ترتيب مودرن سبورت والأهلي في الدوري المصري 2026-2027







