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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
team-logoمصر
team-logoمالاوي
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
مصر ضد مالاوي
مصر
مالاوي
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
مصر
ملاوي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب القاهرة الدولي مواجهة قوية تجمع بين مصر ومالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة (22:00) بتوقيت السعودية.

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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 3
المباريات التالية
مصر

مصر

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

13 نوفمبر 2026

مالاوي

مالاوي

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 2

علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

التشكيلات المحتملة مصر ضد مالاوي

المدرب

  • علي ماهر

نتائج مصر ومالاوي في المباريات الأخيرة

مصر

مصر - المستوى

أستراليا
ف1-1
الأرجنتين
خ3-2
أنجولا
ت0-0
جنوب السودان
ف0-5
جنوب إفريقيا
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
مالاوي

مالاوي - المستوى

بوتسوانا
خ0-1
إثيوبيا
خ1-0
إثيوبيا
ت1-1
جنوب السودان
ف2-1
أنجولا
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات مصر ومالاوي في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

مصرتعادلمالاوي
4
1
0
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
مالاوي badge
مالاوي
مالاوي
0
مصر badge
مصر
مصر
4
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
مصر badge
مصر
مصر
2
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مالاوي
مالاوي
0
انتهت
المباريات الودية
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مصر
مصر
2
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مالاوي
مالاوي
1
انتهت
المباريات الودية
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مصر
مصر
1
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مالاوي
مالاوي
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - إفريقيا
مصر badge
مصر
مصر
2
مالاوي badge
مالاوي
مالاوي
0
انتهت
11الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة B

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مصرمصرمصر
211050+54
ف
ت
2
أنجولاأنجولاأنجولا
211031+24
ف
ت
3
مالاويمالاويمالاوي
210134-13
خ
ف
4
جنوب السودانجنوب السودانجنوب السودان
200217-60
خ
خ
الجولة القادمة

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