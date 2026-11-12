ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب القاهرة الدولي مواجهة قوية تجمع بين مصر ومالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة (22:00) بتوقيت السعودية.

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 3 13 نوفمبر 2026 - 14:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

beIN SPORTS HD 2 علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

نتائج مصر ومالاوي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مصر ومالاوي في المباريات الأخيرة

ترتيب مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027