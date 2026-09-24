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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
team-logoمصر
team-logoأنجولا
شاهد على beIN SPORTS 1
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
مصر ضد أنجولا
مصر
أنجولا
تونس
مصر
أنغولا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب مصر نظيره أنجولا على ملعب "القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

المصريون يطمحون في مواصلة إرضاء جماهيرهم بعد الوجه المشرف الذي ظهروا به في كأس العالم 2026


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الجمعة 25 سبتمبر 2026 على ملعب "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت مصر، الثامنة مساءً (23:00) بتوقيت المغرب.



ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

علي محمد علي


كيف تشاهد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


التشكيلات المحتملة مصر ضد أنجولا

المدرب

  • حسام حسن


نتائج مصر وأنجولا في المباريات الأخيرة


مصر

مصر - المستوى

بلجيكا
ت1-1
نيوزيلندا
ف1-3
إيران
ت1-1
أستراليا
ف1-1
الأرجنتين
خ3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
أنجولا

أنجولا - المستوى

جنوب إفريقيا
خ2-1
زيمبابوي
ت1-1
مصر
ت0-0
موريتانيا
ت1-1
إفريقيا الوسطى
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات مصر وأنجولا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مصرتعادلأنجولا
2
3
0
كأس أمم إفريقيا
أنجولا badge
أنجولا
أنجولا
0
مصر badge
مصر
مصر
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - إفريقيا
أنجولا badge
أنجولا
أنجولا
2
مصر badge
مصر
مصر
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - إفريقيا
مصر badge
مصر
مصر
1
أنجولا badge
أنجولا
أنجولا
0
انتهت
كأس أمم إفريقيا
مصر badge
مصر
مصر
2
أنجولا badge
أنجولا
أنجولا
1
انتهت
المباريات الودية
أنجولا badge
أنجولا
أنجولا
3
مصر badge
مصر
مصر
3
انتهت
8الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة B

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أنجولاأنجولاأنجولا
00000000
2
مصرمصرمصر
00000000
3
مالاويمالاويمالاوي
00000000
4
جنوب السودانجنوب السودانجنوب السودان
00000000
الجولة القادمة


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