ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب تارتشينسكي أرينا المباراة الودية التي تجمع بين ميلان ومانشستر يونايتد، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدربين روبن أموريم ومايكل كاريك وبناء الانسجام داخل كل فريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم السبت 15 أغسطس 2026، على استاد تارتشينسكي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة إلا الربع بتوقيت السعودية، السابعة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات أون سبورتس الرياضية حقوق بث مباراة مانشستر يونايتد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وميلان الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "أون سبورتس".