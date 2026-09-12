ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من عمر موسم 2026-2027 وذلك على ملعب أولد ترافورد.

السيتي يحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم الأحد 13 سبتمبر 2026، على استاد أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 11:30 أولد ترافورد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

ترتيب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027