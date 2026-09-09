ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره صباح في مواجهة قوية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وذلك على ملعب أولد ترافورد.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الأحمر الطامح في البداية بأفضل شكل ممكن، والمنافسة بقوة على لقب "ذات الأذنين" في الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، على استاد أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1 10 سبتمبر 2026 - 15:00 أولد ترافورد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج مانشستر يونايتد وصباح في المباريات الأخيرة

تاريخ مانشستر يونايتد وصباح في المباريات الأخيرة

ترتيب مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027