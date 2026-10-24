ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أولد ترافورد مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين مانشستر يونايتد وبورنموث في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 10:00 أولد ترافورد





المباريات التالية مان يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز 10:00 بورنموث شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، معلقا على مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027.





beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.









التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج مانشستر يونايتد وبورنموث في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبورنموث في المباريات الأخيرة









ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027



