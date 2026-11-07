ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أولد ترافورد مواجهة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء (19:30) مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 11:30 أولد ترافورد

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ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 خليل البلوشي

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج مانشستر يونايتد وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

ترتيب مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027