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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر يونايتد
أولد ترافورد
team-logoأستون فيلا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا
مانشستر يونايتد
أستون فيلا
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب أولد ترافورد مواجهة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء (19:30) مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10
أولد ترافورد
المباريات التالية
مان يونايتد

مان يونايتد

الدوري الإنجليزي الممتاز

08 نوفمبر 2026

أستون فيلا

أستون فيلا

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS 1

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خليل البلوشي

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

4-2-3-1
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
التشكيل
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
4-2-3-1
سيني لامينسسيني لامينسليني يوروليني يوروهاري ماغويرهاري ماغويرA. HeavenA. Heavenديوجو دالوتديوجو دالوتماتيوس كونياماتيوس كونياكوبي ماينوكوبي ماينويوري تيليمانسيوري تيليمانسبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزاماد ديالواماد ديالوبريان مبيوموبريان مبيوموزيون سوزوكيزيون سوزوكيفيكتور لينديلوففيكتور لينديلوفإيان ماتسنإيان ماتسنآرون وان بيساكاآرون وان بيساكاباو توريسباو توريسجون ماكجينجون ماكجينيوهان مانزامبييوهان مانزامبيبوبكر كامارابوبكر كاماراAlysson EdwardAlysson Edwardجواو جوميزجواو جوميزنيكولاس جاكسوننيكولاس جاكسون
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
4-2-3-1
مانشستر يونايتد

التشكيلة الأساسية

أستون فيلا

المدرب

  • مايكل كاريك
  • أوناي إيمري

نتائج مانشستر يونايتد وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

ليدز
ت1-1
كومو
خ4-1
بورنموث
خ0-3
تشيلسي
خ2-0
روما
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

VIK
ف3-1
مان سيتي
ف2-1
بورنموث
خ3-0
فولهام
ت1-1
برشلونة
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

مانشستر يونايتدتعادلأستون فيلا
3
1
1
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3
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أستون فيلا
أستون فيلا
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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أستون فيلا
أستون فيلا
2
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
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أستون فيلا
أستون فيلا
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
0
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
انتهت
8الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
آرسنالآرسنالآرسنال
10901155+1027
ف
ف
ف
ف
ف
2
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
107032012+821
خ
خ
خ
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
9612247+1719
ف
خ
ف
ف
ف
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
95131915+416
ف
خ
ف
ف
خ
5
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
104421210+216
ف
ف
خ
خ
ت
6
ليفربولليفربولليفربول
9432119+215
خ
ف
ف
خ
ف
7
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
9351169+714
ف
ت
خ
ت
ف
8
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
10352108+214
ف
خ
ت
ت
خ
9
بورنموثبورنموثبورنموث
93331413+112
ف
ف
ف
خ
خ
10
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
103341011-112
خ
ف
ف
ف
ت
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
103341316-312
ت
خ
ف
خ
خ
12
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
93331013-312
ت
ف
ف
ت
ف
13
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
102531111011
خ
ت
ت
خ
ت
14
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
93241418-411
ت
ت
خ
ف
خ
15
فولهامفولهامفولهام
102441012-210
ت
ت
ف
ف
خ
16
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
10235812-49
ف
خ
ت
خ
خ
17
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
103071019-99
خ
ف
خ
خ
ف
18
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
91441015-57
خ
خ
ت
ت
ت
19
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
9216921-127
خ
خ
خ
ف
ت
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
9126717-105
خ
ت
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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