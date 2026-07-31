Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
وديات الأندية
team-logoمانشستر يونايتد
team-logoأتلتيكو مدريد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
وديات الأندية
مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد
مانشستر يونايتد
أتلتيكو مدريد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب فريندز أرينا المباراة الودية التي تجمع بين مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدربين مايكل كاريك ودييجو سيميوني لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل كل فريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم السبت 1 أغسطس 2026، على استاد فريندز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

وديات الأندية
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات أبو ظبي الرياضة حقوق بث مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وخصصت قناة أبو ظبي الرياضية 1 لنقل المباراة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "STARZPLAY" وقناة أبو ظبي الرياضية على يوتيوب.

المباراةمانشستر يونايتد - أتلتيكو مدريد
الموعدالسبت 1 أغسطس 2026
التوقيت16:00 السعودية، 17:00 الإمارات
القنوات الناقلةأبو ظبي الرياضية 1
 
 
الملعبفريندز أرينا
إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل