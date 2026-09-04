ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "الاتحاد" مواجهة مرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة لموسم 2026-2027.

وستكون كل الأنظار منصبة على السماوي الطامح في البداية بأفل شكل ممكن، لمواصلة المنافسة على لقب البريمييرليج.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الثالثة من المسابقة هو يوم السبت 5 سبتمبر 2026، على استاد الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 10:00 ملعب الاتحاد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في المباريات الأخيرة

ترتيب مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027