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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoكوفينتري سيتي
شاهد على beIN SPORTS 1
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي ضد كوفينتري سيتي
مانشستر سيتي
كوفينتري سيتي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب "الاتحاد" مواجهة مرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة لموسم 2026-2027.

وستكون كل الأنظار منصبة على السماوي الطامح في البداية بأفل شكل ممكن، لمواصلة المنافسة على لقب البريمييرليج.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الثالثة من المسابقة هو يوم السبت 5 سبتمبر 2026، على استاد الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
كوفينتري سيتي crest
كوفينتري سيتي
كوفنتري
crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3
ملعب الاتحاد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1-
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد كوفينتري سيتي

مانشستر سيتيHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestكوفنتري
1
جيانلويجي دوناروما
24
يوشكو جفارديول
6
مارك جويهي
45
عبد القادر خوسانوف
3
روبن دياش
5
إليوت أندرسون
10
ريان شرقي
42
أنطوان سيمينيو
47
فيل فودين
33
نيكو أوريلي
9
إرلينج هالاند
19
كارل راشورث
27
ميلان فان إيويك
4
B. Thomas
3
J. Dasilva
24
أوريل أميندا
6
M. Grimes
5
J. Rudoni
8
كاليب يرينكي
18
لوم تشاونا
10
E. Mason-Clark
14
تايوو اونيى

4-2-3-1

كوفنتريAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إينزو ماريسكا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فرانك لامبارد

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

كوفنتري
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في المباريات الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

كوفنتري

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

10

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

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