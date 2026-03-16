Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoريال مدريد
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي مساء الغد، الثلاثاء، على ملعب اتحاد ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ريال مدريد انتصر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة ويطمح للحفاظ على هذا الفوز للوصول إلى ربع النهائي، بينما يطمح مانشستر سيتي لعودة لم يسبق القيام بها عبر تاريخه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 17 مارس 2026، على ملعب اتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءُ بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق حسن العيدروس.

beIN SPORTS 2حسن العيدروس
كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

4-1-3-2

25
جيانلويجي دوناروما
45
عبد القدير خوسانوف
15
مارك جويهي
3
روبن دياش
33
نيكو أوريلي
20
بيرناردو سيلفا
26
سافينيو
11
جيريمي دوكو
16
رودري
42
أنطوان سيمينيو
9
إرلينج هالاند
1
تيبو كورتوا
24
دين هويسين
6
إدواردو كامافينجا
22
أنطونيو روديجر
12
ترينت ألكسندر أرنولد
15
أردا جولر
45
T. Pitarch
8
فيديريكو فالفيردي
14
أوريلين تشواميني
7
فينيسيوس جونيور
21
براهيم دياز

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج مانشستر سيتي وريال مدريد في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5
إعلان
0