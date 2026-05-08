مانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
برينتفورد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

مانشستر سيتي ضد برينتفورد
مانشستر سيتي
برينتفورد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة مرتقبة تجمع مانشستر سيتي وبرينتفورد، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة في ظروف متباينة، مانشستر سيتي لا يسعى لإعطاء أي هدية أخرى لآرسنال بعدما فرط في حظوظه بيديه في الجولة الماضية بالتعثر والتعادل مع إيفرتون.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 9 مايو 2026، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحد البلوشي.

القنوات الناقلة | التعليق
beIN SPORTS 1 | أحمد البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026

25
جيانلويجي دوناروما
27
ماتيوس نونيز
33
نيكو أوريلي
45
عبد القدير خوسانوف
15
مارك جويهي
10
ريان شرقي
42
أنطوان سيمينيو
11
جيريمي دوكو
20
بيرناردو سيلفا
14
نيكو غونزاليس
9
إرلينج هالاند
1
كويمين كيليهر
33
مايكل كايودي
4
سيب فان دن بيرج
22
ناثان كولينز
23
كين لويس بوتر
20
كريستوفر اجر
24
ميكيل دامسغارد
18
يغور يارموليوك
8
ماثياس ينسن
9
ايغور تياغو
7
كيفن شايد

  بيب جوارديولا

  كيث أندروس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج مانشستر سيتي وبرينتفورد في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

برينتفورد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مانشستر سيتي وبرينتفورد في المباريات الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

برينتفورد

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5
