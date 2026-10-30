ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت السعودية، السابعة (19:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 11:00 ملعب الاتحاد

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ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد على مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل.

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كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج مانشستر سيتي وبرايتون في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبرايتون في المباريات الأخيرة

ترتيب مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027