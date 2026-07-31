ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "كاي تاك سبورتس بارك" المباراة الودية التي تجمع بين مانشستر سيتي وإنتر، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدربين إنزو ماريسكا وكريستيان كيفو لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل كل فريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم السبت 1 أغسطس 2026، على استاد كاي تاك سبورتس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات الشارقة الرياضية حقوق بث مباراة مانشستر سيتي وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وإنتر الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "مرايا 2"