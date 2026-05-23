مانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
أستون فيلا
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "الاتحاد" مباراة لحساب الجولة 38 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والتي تجمع مانشستر سيتي مع ضيفه أستون فيلا.

المباراة ستكون وداعية الأسطورة الإسباني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي إلى جانب عدد آخر من اللاعبين أبرزهم برناردو سيلفا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 24 مايو 2026، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق خليل البلوشي.

beIN SPORTS 3خليل البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026

25
جيانلويجي دوناروما
5
جون ستونز
15
مارك جويهي
27
ماتيوس نونيز
33
نيكو أوريلي
11
جيريمي دوكو
20
بيرناردو سيلفا
47
فيل فودين
42
أنطوان سيمينيو
10
ريان شرقي
9
إرلينج هالاند
40
ماركو بيزوت
2
ماتي كاش
5
تيرون منغس
4
إزري كونسا
22
إيان ماتسن
26
لاماري بوغارد
27
مورجان روجرز
6
روس باركلي
19
جادون سانشو
24
أمادو أونانا
18
تامي أبراهام

المدرب

  • بيب جوارديولا

المدرب

  • أوناي إيمري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر سيتي وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

أستون فيلا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

أستون فيلا

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026

