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وديات الأندية
team-logoمانشستر سيتي
team-logoأتلتيكو مدريد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
وديات الأندية
مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد
مانشستر سيتي
أتلتيكو مدريد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد سيول المواجهة الودية التي تجمع بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ويستهدف مانشستر سيتي تحقيق أقصى استفادة من فترة الإعداد، من خلال رفع درجة الانسجام بين عناصره، خاصة مع انضمام لاعبين جدد، إلى جانب تجهيز الفريق والوصول إلى أفضل تشكيل ممكن قبل بداية الموسم.

في المقابل، يسعى أتلتيكو مدريد إلى استغلال اللقاء لرفع جاهزية لاعبيه بدنيًا وفنيًا، وزيادة الانسجام داخل الفريق، قبل الدخول في منافسات الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الأحد 9 أغسطس 2026، على استاد سيول.

وديات الأندية
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق بث مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

وخصصت الشبكة قناة أبو ظربي الرياضية 1 لإذاعة المباراة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "STARZPLAY".

المباراةمانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد
الموعدالأحد 9 أغسطس 2026
التوقيت14:00 السعودية، 15:00 الإمارات
القنوات الناقلةSTARZPLAY
الملعبسيول
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