ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "أنفيلد" مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

ليفربول يطمح لتحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم بعد التعادل مع نيوكاسل في الجولة الأولى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027، هو السبت 29 أغسطس 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 07:30 أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج ليفربول ونوتنجهام فورست في المباريات الأخيرة

تاريخ ليفربول ونوتنجهام فورست في المباريات الأخيرة

ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027