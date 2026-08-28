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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoنوتنجهام فوريست
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ليفربول ضد نوتنجهام فوريست
ليفربول
نوتنجهام فوريست
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "أنفيلد" مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

ليفربول يطمح لتحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم بعد التعادل مع نيوكاسل في الجولة الأولى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027، هو السبت 29 أغسطس 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2
أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1علي محمد علي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد نوتنجهام فوريست

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestفورست
1
أليسون بيكر
5
جيريمي جاكيه
30
جيريمي فريمبونج
6
ميلوس كيركيز
4
فيرجيل فان دايك
38
ريان جرافنبيرخ
23
فيكتور مونيوز
8
دومينيك سوبوسلاي
7
فلوريان فيرتز
18
كودي جاكبو
9
أليكسندر إيساك
26
ماتز سيلس
5
موريلو
31
نيكولا ميلنكوفيتش
2
عثمان ديوماندي
14
دان ندوي
3
نيكو ويليامس
6
إبراهيم سنجاري
24
جيمس ميكاتي
10
مورغان جيبس وايت
34
أولا أينا
11
إيغور جيسوس

3-4-2-1

فورستAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أندوني إيراولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أوليفر جلاسنر

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول ونوتنجهام فورست في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

فورست
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ ليفربول ونوتنجهام فورست في المباريات الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

فورست

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

3

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026-2027

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