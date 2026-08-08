ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وموناكو الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب أنفيلد المواجهة الودية التي تجمع بين ليفربول وموناكو، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ويخوض ليفربول اللقاء بهدف رفع درجة الانسجام بين لاعبيه، خاصة مع وجود عناصر جديدة إلى جانب أصحاب الخبرات، في إطار تجهيز التشكيلة والوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق الموسم.

وفي المقابل، يسعى موناكو إلى استغلال المباراة للارتقاء بمستواه البدني والفني، وزيادة الانسجام بين لاعبيه، استعدادًا للاستحقاقات التي تنتظره خلال الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وموناكو الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وموناكو الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وموناكو الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الأحد 9 أغسطس 2026، على استاد أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وموناكو الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات الشارقة الرياضية حقوق بث مباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 ولكن سيتم البث عبر التطبيق الخاص بها وهو تطبيق "مرايا 2".

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق موسى عيد.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وموناكو الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وموناكو الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "مرايا 2".