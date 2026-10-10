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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoمانشستر سيتي
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول ضد مانشستر سيتي
ليفربول
مانشستر سيتي
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي ليفربول نظيره مانشستر سيتي على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

مانشستر سيتي يريد الحفاظ على الصدارة، بينما يريد ليفربول تحسين مركزه السابع في جدول الترتيب.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب "أنفيلد".

وتنطلق صافرة البداية في السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2026.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

عصام الشوالي


كيف تشاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027


تشكيلات مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير

4-2-3-1
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
التشكيل
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4-2-3-1
سيني لامينسسيني لامينسليساندرو مارتينيزليساندرو مارتينيزليني يوروليني يوروهاري ماغويرهاري ماغويرلوك شاولوك شاوبريان مبيوموبريان مبيومويوري تيليمانسيوري تيليمانسكوبي ماينوكوبي ماينوبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزاماد ديالواماد ديالوماتيوس كونياماتيوس كونياأنتونين كينسكيأنتونين كينسكيارشي جرايارشي جرايماركوس سينيسيماركوس سينيسيديستيني ودغيديستيني ودغييان باول فان هيكيان باول فان هيكلوكاس بيرجفاللوكاس بيرجفالسافينيوسافينيوساندرو توناليساندرو توناليمحمد قدوسمحمد قدوسكونور جالاجيركونور جالاجيردومينيك سولانكيدومينيك سولانكي
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4-2-3-1
مانشستر يونايتد

التشكيلة الأساسية

توتنهام هوتسبير

البدلاء

المدرب

  • مايكل كاريك
  • روبرتو دي زيربي


مانشستر يونايتد

الإصابات والإيقافات

توتنهام هوتسبير

نتائج ليفربول ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة


مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

إيفرتون
ت2-2
SAB
ف4-0
مان سيتي
خ0-1
برايتون
خ2-3
فولهام
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
توتنهام

توتنهام - المستوى

نيوكاسل
خ0-2
فورست
ت0-0
إيفرتون
ت0-0
ليفربول
خ3-1
أستون فيلا
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
3/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مانشستر يونايتدتعادلتوتنهام هوتسبير
1
1
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
2
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
انتهت
الدوري الأوروبي
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
انتهت
كأس رابطة المحترفين
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3
انتهت
7الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
6501105+515
ف
خ
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
6411185+1313
ف
ف
ف
ت
خ
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
6240126+610
ت
ف
ت
ت
ت
5
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
63121513+210
ف
خ
ت
خ
ف
6
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
623185+39
خ
ت
ف
ت
ت
7
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
8
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
9
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
6303912-39
ف
خ
ف
خ
خ
10
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
61328806
ت
ت
خ
ت
ف
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
6123611-55
ت
ف
خ
ت
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
6114612-64
خ
خ
خ
ت
ف
17
بورنموثبورنموثبورنموث
6033713-63
خ
خ
ت
ت
ت
18
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
603328-63
ت
خ
ت
ت
خ
19
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
20
فولهامفولهامفولهام
6024610-42
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط


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