ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكومو الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد أنفيلد المباراة الودية التي تجمع بين ليفربول وكومو، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتقام المباراة ضمن الاستعدادات الأخيرة لفريق المدرب أندوني إيراولا لاقتحام الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي والذي ينطلق في الأسبوع المقبل بالنسبة للريدز.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكومو الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وكومو الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وكومو الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الأحد 16 أغسطس 2026، على استاد أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكومو الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت بلس المصرية، والكويت الرياضية الكويتية،

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وكومو الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وكومو الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس،.