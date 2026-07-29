ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب يانكي المباراة الودية التي تجمع بين ليفربول وريكسهام، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدرب الإسباني أندوني إيراولا لفرض بصمته الفنية على ليفربول، عبر ترسيخ أسلوبه القائم على الضغط العالي والانتقال السريع إلى الهجوم، إلى جانب رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الخميس 30 يوليو 2026، على استاد يانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات أون سبورتس والكويت الرياضية والشارقة الرياضية حقوق بث مباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وريكسهام الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق أون سبورت أو من خلال منصات كورة بلس وحسابها عبر "يوتيوب".

كما يمكنك مشاهدة قناة الكويت الرياضية عبر الإنترنت من خلال منصة 51 Kuwait الرقمية التابعة لوزارة الإعلام الكويتية، أو عبر تحميل تطبيق KUWAIT TV لهواتف أندرويد.

أما قناة الشارقة الرياضية فيمكنك الوصول إلى البث المباشر لها من خلال تحميل تطبيق "مرايا".