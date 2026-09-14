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كأس رابطة المحترفين
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoتوتنهام هوتسبير
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مصعب صلاح

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ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

ليفربول ضد توتنهام هوتسبير
القنوات الناقلة
ليفربول
توتنهام هوتسبير
كأس رابطة المحترفين
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي ليفربول نظيره توتنهام على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

ليفربول لا يعيش أفضل فتراته في الدوري الإنجليزي، فلم يحقق سوى انتصار وحيد فقط وتعادل 3 مباريات.

لكن منافسه ليس في حال أفضل، فلم يحقق أي انتصار وتعادل مرتين وخسر مرتين دون تسجيل أي هدف في 4جولات.

وهذا يعني أنّ مواجهة الفريقين في الكأس بعنوان رحلة البحث عن طمأنة الجماهير وإنهاء الشكوك.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 هو الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على ملعب "أنفيلد".

وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.


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كأس رابطة المحترفين - الجولة 3
أنفيلد


ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

من معلق مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس علي محمد علي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 3.


BeIN SPORTS 3

beIN SPORTS HD 3

علي محمد علي


كيف تشاهد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.


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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027


التشكيلات المحتملة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير

المدرب

  • أندوني إيراولا


نتائج ليفربول وتوتنهام في المباريات الأخيرة


ليفربول

ليفربول - المستوى

نيوكاسل
ت2-2
فورست
ت2-2
ابسويتش
ف0-2
أتلتيكو مدريد
ف2-1
فولهام
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
توتنهام

توتنهام - المستوى

برينتفورد
خ3-0
CHA
ف5-1
نيوكاسل
خ0-2
فورست
ت0-0
إيفرتون
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ليفربولتعادلتوتنهام هوتسبير
3
1
1
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
1
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
5
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
انتهت
كأس رابطة المحترفين
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
4
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
انتهت
كأس رابطة المحترفين
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
0
انتهت
12الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5
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