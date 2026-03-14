ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب أنفيلد.

لقاء بين جريحين، سواء على مستوى مركز كل منهما في الدوري الإنجليزي (ليفربول السادس وتوتنهام السادس عشر) أو على مستوى الهزيمة الأوروبية لكل منهما في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأحد 15 مارس 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

