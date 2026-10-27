ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب "أنفيلد" مواجهة قوية بين ليفربول وتشيلسي، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على ملعب "أنفيلد".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساءً (00:00) بتوقيت الإمارات.





كأس رابطة المحترفين - الجولة 4 28 أكتوبر 2026 - 16:00 أنفيلد





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ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 1.





beIN SPORTS HD 1 أحمد البلوشي





كيف تشاهد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027









نتائج ليفربول وتشيلسي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي في المباريات الأخيرة



