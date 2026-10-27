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كأس رابطة المحترفين
team-logoليفربول
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

القنوات الناقلة
كأس رابطة المحترفين
ليفربول ضد تشيلسي
ليفربول
تشيلسي
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب "أنفيلد" مواجهة قوية بين ليفربول وتشيلسي، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على ملعب "أنفيلد".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساءً (00:00) بتوقيت الإمارات.


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كأس رابطة المحترفين - الجولة 4
أنفيلد


ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 1.


BeIN SPORTS 3

beIN SPORTS HD 1

أحمد البلوشي


كيف تشاهد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027


التشكيلات المحتملة ليفربول ضد تشيلسي

المدرب

  • أندوني إيراولا


نتائج ليفربول وتشيلسي في المباريات الأخيرة


ليفربول

ليفربول - المستوى

مان سيتي
خ0-3
LAS
ف3-6
برينتفورد
ف1-2
فياريال
ف4-3
برايتون
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
14/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
تشيلسي

تشيلسي - المستوى

هال سيتي
ت2-2
برينتفورد
خ3-0
بورنموث
ف5-1
إيفرتون
ف0-2
توتنهام
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ليفربولتعادلتشيلسي
2
1
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليفربول
ليفربول
1
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تشيلسي
تشيلسي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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تشيلسي
تشيلسي
2
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ليفربول
ليفربول
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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تشيلسي
تشيلسي
3
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ليفربول
ليفربول
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليفربول
ليفربول
2
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تشيلسي
تشيلسي
1
انتهت
كأس رابطة المحترفين
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
0
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
1
انتهت
6الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

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