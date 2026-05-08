ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة مرتقبة تجمع ليفربول وتشيلسي، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة في ظروف متباينة، ليفربول يسعى للفوز والبقاء في المربع الذهبي، بينما يطمح تشيلسي للحصول على 3 نقاط تقربه من مراكز التأهل الأوروبي المهدد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 9 مايو 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

