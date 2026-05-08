أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة مرتقبة تجمع ليفربول وتشيلسي، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة في ظروف متباينة، ليفربول يسعى للفوز والبقاء في المربع الذهبي، بينما يطمح تشيلسي للحصول على 3 نقاط تقربه من مراكز التأهل الأوروبي المهدد.

ما موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 9 مايو 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

28
فريدي وودمان
17
كورتيس جونز
4
فيرجيل فان دايك
5
إبراهيما كوناتي
26
اندري روبرتسون
10
أليكسيس ماك اليستير
8
دومينيك سوبوسلاي
7
فلوريان فيرتس
30
جيريمي فريمبونج
38
ريان جرافينبيرش
18
كودي جاكبو
12
فيليب يورجنسن
23
تريفوه تشالوباه
3
مارك كوكوريلا
27
مالو غوستو
6
ليفي كولويل
20
جواو بيدرو
24
رييس جاميس
8
إنزو فرنانديز
25
مويسيس كايسيدو
10
كول بالمر
9
ليام ديلاب

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • C. McFarlane

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وتشيلسي في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ ليفربول وتشيلسي في المباريات الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

تشيلسي

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

9

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5
