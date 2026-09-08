ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد في مواجهة قوية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وذلك على ملعب أنفيلد.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريقين الطامحين في البداية بأفضل شكل ممكن، والمنافسة بقوة على لقب "ذات الأذنين" في الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على استاد أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1 9 سبتمبر 2026 - 15:00 أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 3 لبث المباراة بتعليق علي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج ليفربول وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ ليفربول وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة

ترتيب ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027