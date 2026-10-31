ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وآرسنال في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 1 نوفمبر 2026 - 11:30 أنفيلد

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ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس حفيظ دراجي معلقا على مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل.

beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج ليفربول وآرسنال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليفربول وآرسنال في المباريات الأخيرة

ترتيب ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027