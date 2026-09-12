ما القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ليفانتي نظيره برشلونة في الدوري الإسباني في مواجهة قوية في الجولة الخامسة من عمر موسم 2026-2027 وذلك على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

برشلونة يحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة من 4 مباريات، بينما يحتل ليفانتي المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة هو يوم الأحد 13 سبتمبر 2026، على استاد سيوتات دي فالنسيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 5 13 سبتمبر 2026 - 10:15 سيوداد دي فالنسيا

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج ليفانتي وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ ليفانتي وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ترتيب ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027