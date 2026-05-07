ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد فيا ديل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي ويوفنتوس ضمن الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد البيانكونيري للنقطة 65، بعد التعادل مع فيرونا في الجولة السابقة من السيري آ، وعلى الرغم من التعادل فإن السيدة العجوز يحافظ على المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن روما صاحب الـ64 نقطة، ويحتاج للفوز في هذا اللقاء ليستمر في التواجد بالمربع الذهبي، من أجل الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

بينما يمتلك ليتشي 32 نقطة، يحتل بها المركز الـ17، وبفارق 4 نقاط فقط عن كريمونيسي الذي يحتل أولى مراكز الهبوط، وهذا يعني أن الفريق مُهدد ولم يصل للمقاعد الأمنة بعد، لذا سيكون عليهم الوصول لنتائج إيجابية في المباريات الأخيرة من عمر السيري آ، وبالتأكيد الخروج بالتعادل أمام البيانكونيري سيكون هدف مشروع للفريق.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ليتشي ويوفنتوس في الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 9 أبريل 2026، على استاد فيا ديل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج ليتشي ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليتشي ويوفنتوس الأخيرة

ترتيب ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026