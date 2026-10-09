هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoليتشي
فيا ديل ماري
team-logoبولونيا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
ليتشي ضد بولونيا
ليتشي
بولونيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب فيا دل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وبولونيا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

ليتشي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بولونيا المركز الثامن عشر برصيد نقطتين.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ليتشي وبولونيا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد فيا دل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الإيطالي - الجولة 6
فيا ديل ماري


ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


شاهد الدوري الإيطالي عبراشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة ليتشي ضد بولونيا

4-3-3
ليتشي crest
ليتشي
ليتشي
التشكيل
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
3-4-2-1
ولاديميرو فالكونيولاديميرو فالكونيجميل سييبيرتجميل سييبيرترافايل فيجارافايل فيجاكيالوندا غاسباركيالوندا غاسبارانتونينو غالوانتونينو غالويوسف مالحيوسف مالحإيفان إليتشإيفان إليتشلاسانا كوليباليلاسانا كوليباليسانتياغو بيروتيسانتياغو بيروتيN. StulicN. Stulicteam-logoجويل مونتيرولوكاس سكوروبسكيلوكاس سكوروبسكيتوربيورن ليساكر هيجيمتوربيورن ليساكر هيجيمآرثر ثيتآرثر ثيتE. HellandE. Hellandتوماسو بوبيجاتوماسو بوبيجانيكولو كامبياغينيكولو كامبياغيفيديريكو بيرنارديسكيفيديريكو بيرنارديسكيخوان ميرانداخوان ميراندانادر زورتيانادر زورتيالويس فيرجسونلويس فيرجسونروبرتو بيكوليروبرتو بيكولي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
4-3-3
ليتشي

التشكيلة الأساسية

بولونيا

المدرب

  • يوسيبيو دي فرانشيسكو
  • رافاييلي بالادينو


نتائج ليتشي وبولونيا في المباريات الأخيرة


ليتشي

ليتشي - المستوى

فينيزيا
ف0-2
روما
خ0-4
كالياري
خ1-0
مونزا
ف3-2
ميلان
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
بولونيا

بولونيا - المستوى

لاتسيو
خ0-1
أتالانتا
خ1-0
ساسوولو
ت2-2
نابولي
خ1-0
تورينو
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
3/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات ليتشي وبولونيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ليتشيتعادلبولونيا
0
2
3
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
2
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
0
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
1
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
4
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
0
انتهت
2الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
5410143+1113
ت
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
5410158+713
ت
ف
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
540152+312
ف
ف
ف
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
5320104+611
ف
ت
ت
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
531194+510
ف
ت
ف
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
531184+410
ف
خ
ت
ف
ف
8
كوموكوموكومو
531196+310
خ
ف
ف
ف
ت
9
نابولينابولينابولي
521276+17
ت
ف
خ
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
52129907
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
520357-26
خ
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
5203510-56
خ
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
5113811-34
خ
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
511358-34
ت
خ
ف
خ
خ
15
بارمابارمابارما
511347-34
ف
خ
ت
خ
خ
16
مونزامونزامونزا
5113812-44
ف
خ
ت
خ
خ
17
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
5113612-64
ت
ف
خ
خ
خ
18
بولونيابولونيابولونيا
502336-32
ت
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
5014310-71
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
5005413-90
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل