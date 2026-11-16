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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
ليبيا ضد تونس
ليبيا
تونس
ليبيا
تونس

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب طرابلس الدولي مواجهة قوية تجمع بين ليبيا وتونس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على ملعب طرابلس الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء (17:00) مساء بتوقيت تونس، السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر.

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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 4
المباريات التالية
ليبيا

ليبيا

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

17 نوفمبر 2026

تونس

تونس

ما القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

BeIN SPORTS 2

beIN SPORTS HD 1

علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

التشكيلات المحتملة ليبيا ضد تونس

المدرب

  • Y. Dabo

نتائج ليبيا وتونس في المباريات الأخيرة

ليبيا

ليبيا - المستوى

النيجر
ت0-0
ليبريا
ت2-2
بوتسوانا
ت2-2
أوغندا
خ1-0
تونس
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
تونس

تونس - المستوى

اليابان
خ0-4
هولندا
خ1-3
أوغندا
ت1-1
بوتسوانا
ت2-2
ليبيا
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
4/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات ليبيا وتونس في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

ليبياتعادلتونس
1
0
4
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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تونس
تونس
0
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ليبيا
ليبيا
2
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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ليبيا
ليبيا
0
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تونس
تونس
1
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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تونس
تونس
3
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ليبيا
ليبيا
0
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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ليبيا
ليبيا
2
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تونس
تونس
5
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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تونس
تونس
4
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ليبيا
ليبيا
1
انتهت
5الأهداف المسجلة13
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة H

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أوغنداأوغنداأوغندا
312032+15
ت
ف
ت
2
ليبياليبياليبيا
311143+14
ف
خ
ت
3
بوتسوانابوتسوانابوتسوانا
30305503
ت
ت
ت
4
تونستونستونس
302135-22
خ
ت
ت
الجولة القادمة

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