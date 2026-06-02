Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
المباريات الودية
team-logoلوكسمبورج
Stade de Luxembourg
team-logoإيطاليا
شاهد على beIN SPORTS HDشاهد على TOD TV
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
لوكسمبورج ضد إيطاليا
لوكسمبورج
إيطاليا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب إيطاليا مباراته الودية ضد مضيفه لوكسمبورج بهدف الاستفادة من التوقف الدول بأفضل شكل ممكن رغم عدم مشاركة المنتخبين في المونديال.

مدرب منتخب إيطاليا سيلفيو بالديني يريد أن يسلم المدرب القادم فريقًا للمستقبل، وأن يعوض جماهير الأتزوري إخفاق عدم التأهل لكأس العالم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026؟

موعد مباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026 هو يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، على ستاد لوكسمبورج.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
المباريات الودية - مباريات دولية ودية
Stade de Luxembourg

ما القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

القنوات الناقلةالتعليق
TOD-
beIN Sports 1محمد بركات

التشكيل المتوقع لمباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026

التشكيلات المحتملة لوكسمبورج ضد إيطاليا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيف ستراسر

التشكيل المتوقع

البدلاء

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج لوكسمبورج وإيطاليا في المباريات الأخيرة

لوكسمبورج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

إيطاليا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات لوكسمبورج وإيطاليا في المباريات الأخيرة

لوكسمبورج

المباراة الأخيرة

إيطاليا

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
1/1
إعلان