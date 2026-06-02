ما القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب إيطاليا مباراته الودية ضد مضيفه لوكسمبورج بهدف الاستفادة من التوقف الدول بأفضل شكل ممكن رغم عدم مشاركة المنتخبين في المونديال.

مدرب منتخب إيطاليا سيلفيو بالديني يريد أن يسلم المدرب القادم فريقًا للمستقبل، وأن يعوض جماهير الأتزوري إخفاق عدم التأهل لكأس العالم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026؟

موعد مباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026 هو يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، على ستاد لوكسمبورج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - مباريات دولية ودية Stade de Luxembourg

ما القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق TOD - beIN Sports 1 محمد بركات

التشكيل المتوقع لمباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026

التشكيلات المحتملة لوكسمبورج ضد إيطاليا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جيف ستراسر التشكيل المتوقع البدلاء

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج لوكسمبورج وإيطاليا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات لوكسمبورج وإيطاليا في المباريات الأخيرة