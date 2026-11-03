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دوري أبطال أوروبا
team-logoلايبزيج
ريد بول أرينا، لايبزيج
team-logoمانشستر سيتي
شاهد على beIN SPORTS 3
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
لايبزيج ضد مانشستر سيتي
لايبزيج
مانشستر سيتي
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
اليونان
المغرب
الجزائر
ألمانيا
التشيك

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب ريد بول أرينا لايبزيج مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين لايبزيج ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 4 نوفمبر 2026 على ملعب ريد بول أرينا لايبزيج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
ريد بول أرينا، لايبزيج
المباريات التالية
لايبزيج

لايبزيج

دوري أبطال أوروبا

04 نوفمبر 2026

مان سيتي

مان سيتي

ما القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

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خليل البلوشي

كيف تشاهد مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة لايبزيج ضد مانشستر سيتي

4-2-3-1
لايبزيج crest
لايبزيج
لايبزيج
التشكيل
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-2-3-1
مارتن فانديفوردتمارتن فانديفوردتويلي أوربانويلي أوربانديفيد راومديفيد راومكاستيلو لوكيباكاستيلو لوكيباريدل باكوريدل باكوكريستوفر نكونكوكريستوفر نكونكوبراجان جرودابراجان جرودانيكولاس سيوالدنيكولاس سيوالدنيل العيناوينيل العيناويأنطونيو نوساأنطونيو نوسارومولو كروزرومولو كروزجيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماريكو لويسريكو لويسعبد القادر خوسانوفعبد القادر خوسانوفيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولروبن دياشروبن دياشريان شرقيريان شرقيفيل فودينفيل فودينإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزإليوت أندرسونإليوت أندرسونteam-logoAllanإرلينج هالاندإرلينج هالاند
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-2-3-1
لايبزيج

التشكيلة الأساسية

مانشستر سيتي

المدرب

  • مارتن ديميكيليس
  • إينزو ماريسكا

نتائج لايبزيج ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

لايبزيج

لايبزيج - المستوى

بايرن ميونخ
خ6-1
ريال مدريد
خ4-1
إلفيرسبيرج
ف4-0
ESN
ف1-2
شالكه
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
مان سيتي

مان سيتي - المستوى

ابسويتش
ف3-2
AEK
ف5-1
أستون فيلا
خ2-1
برايتون
ف2-2
برايتون
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات لايبزيج ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

لايبزيجتعادلمانشستر سيتي
1
1
3
دوري أبطال أوروبا
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مانشستر سيتي
مان سيتي
3
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لايبزيج
لايبزيج
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
1
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مانشستر سيتي
مان سيتي
3
انتهت
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
7
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
1
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مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
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لايبزيج
لايبزيج
2
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
6الأهداف المسجلة15
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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