ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع لاتسيو ومونزا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
روما يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يحتل مونزا المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة لاتسيو ومونزا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد الأولمبيكو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة لاتسيو ضد مونزا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- جينارو غاتوسو
- إيفان يوريتش
نتائج لاتسيو ومونزا في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات لاتسيو ومونزا في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|5
|4
|1
|0
|14
|3
|+11
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|2
|5
|4
|1
|0
|15
|8
|+7
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|3
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
ف
ت
ف
ف
ف
|4
|5
|4
|0
|1
|5
|2
|+3
|12
ف
ف
ف
خ
ف
|5
|5
|3
|2
|0
|10
|4
|+6
|11
ف
ت
ت
ف
ف
|6
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|+5
|10
ف
ت
ف
ف
خ
|7
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
ف
خ
ت
ف
ف
|8
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|+3
|10
خ
ف
ف
ف
ت
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
ت
ف
خ
خ
ف
|10
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
خ
ف
ت
ف
خ
|11
|5
|2
|0
|3
|5
|7
|-2
|6
خ
خ
خ
ف
ف
|12
|5
|2
|0
|3
|5
|10
|-5
|6
خ
ف
خ
خ
ف
|13
|5
|1
|1
|3
|8
|11
|-3
|4
خ
خ
خ
ف
ت
|14
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|4
ت
خ
ف
خ
خ
|15
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|16
|5
|1
|1
|3
|8
|12
|-4
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|17
|5
|1
|1
|3
|6
|12
|-6
|4
ت
ف
خ
خ
خ
|18
|5
|0
|2
|3
|3
|6
|-3
|2
ت
خ
ت
خ
خ
|19
|5
|0
|1
|4
|3
|10
|-7
|1
خ
ت
خ
خ
خ
|20
|5
|0
|0
|5
|4
|13
|-9
|0
خ
خ
خ
خ
خ