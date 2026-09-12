ما القنوات الناقلة لمباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف كونيا سبور نظيره طرابزون سبور في الدوري التركي في مواجهة قوية في الجولة الخامسة من عمر موسم 2026-2027 وذلك على ملعب كونيا أرينا.

وستكون كل الأنظار منصبة على المباراة خصوصا بعد عودة طرابزون سبور للفوز في الجولة الماضية بخماسية نظيفة مع المدرب المؤقت تشيمشير.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة هو يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على استاد كونيا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري التركي الممتاز - الجولة 5 12 سبتمبر 2026 - 13:00 ملعب بلدية قونيا الكبرى

ما القنوات الناقلة لمباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 3 لبث المباراة بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

التشكيلات المحتملة قونيا سبور ضد طرابزون سبور التشكيل المتوقع البدلاء المدرب إلهان بالوت التشكيل المتوقع البدلاء المدرب حسين سيمسير

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نتائج كونيا سبور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

تاريخ كونيا سبور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

ترتيب كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027