يستعد ملعب جيوسيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو ويوفنتوس في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة كومو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كومو ويوفنتوس في الجولة الثالثة عشرة عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 29 نوفمبر 2026، على ملعب جيوسيبي سينيجاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساءً (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 13 29 نوفمبر 2026 - 14:45 جوسيبي سينيجاليا

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ما القنوات الناقلة لمباراة كومو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو ويوفنتوس في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة كومو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كومو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة كومو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج كومو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات كومو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

ترتيب كومو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027