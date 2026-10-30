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الدوري الإيطالي
team-logoكومو
جوسيبي سينيجاليا
team-logoفينيسيا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
كومو ضد فينيسيا
كومو
فينيسيا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب جيوسيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو وفينيسيا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كومو وفينيسيا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 1 نوفمبر 2026، على ملعب جيوسيبي سينيجاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف (14:30) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 10
جوسيبي سينيجاليا
المباريات التالية
كومو

كومو

الدوري الإيطالي

01 نوفمبر 2026

فينيزيا

فينيزيا

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو وفينيسيا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة كومو ضد فينيسيا

4-2-3-1
كومو crest
كومو
كومو
التشكيل
فينيسيا crest
فينيسيا
فينيزيا
3-5-2
روبيرت سانشيزروبيرت سانشيزيان كوتويان كوتوجاكوبو رامونجاكوبو رامونمارك اوليفييه كيمبمارك اوليفييه كيمبأليكس فاليأليكس فاليماكسينس كاكيريتماكسينس كاكيريتلويس ميلالويس ميلالوكاس دا كونهالوكاس دا كونهاماكسيمو بيرونيماكسيمو بيرونينيكو بازنيكو بازأناستاسيوس دوفيكاسأناستاسيوس دوفيكاسفيليب ستانكوفيتشفيليب ستانكوفيتشرضوان هلهالرضوان هلهالماتياس مورينوماتياس مورينوخوانخوانانتوني هاينوانتوني هاينوجويل سكينجتينيجويل سكينجتينيكيكي بيريزكيكي بيريزسيمون سومسيمون سومجيانلوكا بوسيوجيانلوكا بوسيوليون لوبيرباخليون لوبيرباخاكور ادامزاكور ادامز
فينيسيا crest
فينيسيا
فينيزيا
4-2-3-1
كومو

التشكيلة الأساسية

فينيسيا

المدرب

  • سيسك فابريجاس
  • دافيدي نيكولا

نتائج كومو وفينيسيا في المباريات الأخيرة

كومو

كومو - المستوى

فينورد
خ3-2
فيورنتينا
ف1-3
مان يونايتد
ف4-1
ساسوولو
ف2-0
تورينو
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
14/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
فينيزيا

فينيزيا - المستوى

RAP
ف1-0
أتالانتا
خ3-1
نابولي
ف1-0
جنوى
خ1-0
إنتر
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
3/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات كومو وفينيسيا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

كوموتعادلفينيسيا
1
2
2
الدوري الإيطالي
كومو badge
كومو
كومو
1
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
2
كومو badge
كومو
كومو
2
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
كومو badge
كومو
كومو
2
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
1
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
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فينيسيا
فينيزيا
3
كومو badge
كومو
كومو
0
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
3
كومو badge
كومو
كومو
2
انتهت
7الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
98102510+1525
ف
ف
ف
ف
ت
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
9810227+1525
ف
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
9630238+1521
ف
ت
ف
ت
ت
4
كوموكوموكومو
9621178+920
ف
ف
ف
ت
خ
5
ميلانميلانميلان
95311811+718
خ
ف
ف
ت
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
95222214+817
ف
ت
ف
خ
ف
7
نابولينابولينابولي
94231711+614
ف
ت
خ
ف
ت
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
94231110+114
خ
ف
خ
ت
ف
9
تورينوتورينوتورينو
94141414013
خ
ف
ف
ف
ت
10
كالياريكالياريكالياري
9414813-513
خ
خ
خ
ت
ف
11
بولونيابولونيابولونيا
93241212011
ف
ف
خ
ف
ت
12
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
93241617-111
ت
ت
خ
ف
خ
13
جنوىجنوىجنوى
9315813-510
ف
ف
خ
ف
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
93061019-99
خ
خ
ف
خ
خ
15
ساسولوساسولوساسوولو
92251422-88
خ
خ
خ
ت
خ
16
مونزامونزامونزا
92161622-67
خ
خ
ف
خ
ف
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
9126918-95
ت
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
91261121-105
ت
خ
خ
خ
ت
19
بارمابارمابارما
9126515-105
ت
خ
خ
خ
ف
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
9108619-133
خ
خ
ف
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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